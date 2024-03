Inwit: Galli, 2023 anno di forte sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inwit chiude un anno di “forte sviluppo nonostante l’attuale contesto dell’industria delle telecomunicazioni, che auspichiamo evolva verso un modello più sostenibile a supporto di maggiori investimenti. Si conferma la resilienza di Inwit come abilitatore di efficienza per i nostri clienti”. Lo dichiara il direttore generale di Inwit, Diego Galli, commentando i risultati al 31 dicembre 2023. “Continuiamo ad investire in infrastrutture digitali e condivise con un solido modello di business, a sostegno del percorso di crescita del piano industriale 2024-2026. Continuano i progressi sulla strategia di sostenibilità, in piena coerenza con quella industriale, con focus su digitalizzazione e inclusione per lo sviluppo dei territori”, aggiunge. (Rin)