Gaza: Usa costruiranno un porto temporaneo sulla costa per rafforzare assistenza ai civili

- Le autorità statunitensi intendono costruire un “porto temporaneo” sulle coste della Striscia di Gaza, al fine di rafforzare la consegna di aiuti umanitari alla popolazione civile palestinese. Lo hanno detto alcuni funzionari statunitensi anonimi durante un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti, aggiungendo che l’operazione sarà annunciata dal presidente Joe Biden questa sera, durate il suo discorso al Congresso sullo stato dell’Unione. Negli ultimi giorni, diversi rappresentanti dell’amministrazione Usa hanno affermato che le autorità di Washington stanno valutando la possibilità di aprire un corridoio marittimo per rafforzare l’assistenza umanitaria ai civili, alla luce degli ostacoli alla fornitura di aiuti via terra e via mare. “Le Forze armate statunitensi hanno capacità uniche, che consentono di organizzare una missione di emergenza per stabilire un porto in grado di accogliere navi di grandi dimensioni, che trasporteranno cibo, acqua e medicinali”, ha detto uno dei funzionari. (Was)