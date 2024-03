Spagna: presidente Catalogna, con amnistia riconoscimento dell’illegittimità della repressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione delle modifiche alla legge di amnistia per i leader indipendentisti catalani da parte della commissione Giustizia del Congresso dei deputati spagnolo è un "riconoscimento del fatto che la repressione è stata illegittima". Lo ha detto il presidente della Catalogna, Pere Aragones, sottolineando che le persone coperte dalla legge potranno "riabbracciare i loro amici, colleghi e familiari a casa, in Catalogna". Aragones ha espresso la sua soddisfazione per tutti coloro che temevano che il loro futuro potesse essere "dietro le sbarre a causa della repressione politica". "Oggi possono immaginare un futuro in piena libertà", ha proseguito il leader di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc). "Oggi è un grande giorno e sebbene la strada da percorrere sia ancora lunga, l'approvazione della legge erea un passo impensabile solo fino a pochi mesi fa", ha concluso Aragones. (Spm)