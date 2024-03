Autonomia: Cartabellotta, potrebbe amplificare differenze in assistenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi all'ospedale Cardarelli il convegno sull'impatto che l'autonomia differenziata potrebbe avere sulla Sanità del Mezzogiorno. Dagli interventi dei relatori sono emerse fondate preoccupazioni sulle conseguenze negative che potrebbero derivare alle regioni meridionali dal meccanismo di ripartizione delle risorse che verrebbe introdotto con la riforma. In sostanza già oggi le Regioni del Mezzogiorno ricevono una quota di finanziamento per la sanità inferiore a quella delle aree settentrionali del Paese e possono contare su un minore numero di medici e infermieri. La Campania, in particolare, in base ai dati prodotti da Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe, è la regione che ha meno medici (-15 per cento sulla media italiana) ed infermieri (-41 per cento sulla media italiana) rispetto a tutte le altre, in considerazione del numero di abitanti. Tale condizione è frutto di un sottofinanziamento del sistema sanitario regionale che dura da moltissimi anni. Ha detto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe: "L'Italia è uno dei Paesi dell'area Ocse che destina meno risorse al proprio sistema sanitario nazionale. La Campania è poi la Regione che riceve meno risorse tra tutte per l'assistenza sanitaria. Il progetto dell'autonomia differenziata così come si sta delineando potrebbe causare un'ulteriore riduzione del finanziamento per le regioni italiane del Mezzogiorno, determinando un ulteriore peggioramento dei servizi sanitari". Le differenze di finanziamento alla sanità delle diverse Regioni che storicamente si sono sempre avute, e che hanno fortemente contribuito ad ampliare le differenze nell'assistenza, col meccanismo dell'autonomia differenziata potrebbero ampliarsi, determinando un ulteriore depauperimento delle risorse destinate alla sanità del Mezzogiorno. (segue) (Ren)