Gaza: Usa, missione di emergenza per porto temporaneo non prevede invio di militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di emergenza che gli Stati Uniti stanno organizzando per costruire un “porto temporaneo” sulle coste della Striscia di Gaza, al fine di rafforzare l’assistenza umanitaria alla popolazione civile, non prevede l’invio di militari Usa sul campo. Lo hanno detto alcuni funzionari anonimi dell’amministrazione Biden, durante un briefing telefonico con un gruppo ristretto di giornalisti. “Non prevediamo l’invio di truppe sul campo”, ha detto uno dei funzionari. (Was)