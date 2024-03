Gaza: Usa preparano porto temporaneo sulla costa, primi aiuti arriveranno da Cipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il porto temporaneo che gli Stati Uniti intendono costruire sulle coste della Striscia di Gaza, nel quadro di una “missione di emergenza” tesa a rafforzare l’assistenza umanitaria alla popolazione civile, inizierà a ricevere aiuti che arriveranno via mare da Cipro. Lo hanno detto alcuni funzionari anonimi dell’amministrazione Biden, durante un briefing telefonico con un gruppo ristretto di giornalisti. “L’assistenza ai civili palestinesi non è assolutamente sufficiente, e non sta arrivando alla giusta velocità: dobbiamo fare di più”, ha detto uno dei funzionari, aggiungendo che per realizzare il progetto serviranno diverse settimane. (Was)