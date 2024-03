Gaza: per Usa aiuti ai civili vanno rafforzati, non aspettiamo Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assistenza umanitaria alla popolazione civile nella Striscia di Gaza deve essere rafforzata. Lo hanno detto alcuni funzionari anonimi dell’amministrazione Biden, che durante una call con un gruppo ristretto di giornalisti hanno anticipato un piano del governo Usa per costruire un porto temporaneo sulle coste della Striscia di Gaza e rafforzare così l’assistenza ai civili palestinesi. “Stiamo guardando a tutte le opzioni possibili per fare arrivare più aiuti, senza aspettare Israele: lo faremo via aria, via terra e via mare”, ha detto uno dei funzionari. (Was)