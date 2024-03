Abruzzo: Bonaccini, quando Pd unito si può vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se è unito il Pd, è più unito il centrosinistra e si può vincere anche in Abruzzo”. Lo ha affermato il presidente del Partito democratico, Stefano Bonaccini, nel corso del comizio conclusivo della campagna elettorale in sostegno del candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Abruzzo, Luciano D’Amico. “Oggi c’è un clima di fiducia, si può vincere anche in Abruzzo”, ha aggiunto. (Rin)