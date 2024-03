Campania: Consiglio regionale si riunisce 12 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà il 12 marzo, dalle ore 15 alle 17, per la discussione delle seguenti mozioni: “Attivazione del percorso partoanalgesia in tutti i punti nascita della Campania” ad iniziativa della consigliera Valeria Ciarambino; “Decoro dei luoghi adibiti alla terapia chemioterapica a beneficio della condizione psicofisica del paziente oncologico” ad iniziativa del consigliere Tommaso Pellegrino; “Polo oncologico del Rizzoli di Ischia radioterapia, chemioterapia e macchinario per effettuare la Pet-Tac” ad iniziativa della consigliera Maria Muscarà; “Responsabilità da accertare sull’aggressione agli studenti di Pisa del 23 febbraio 2024” ad iniziativa dei consiglieri Loredana Raia e Gennaro Oliviero; “Richiesta di proroga di un anno della scadenza delle graduatorie concorsi pubblici idonei operatori socio sanitari (oss)” ad iniziativa della consigliera Maria Muscarà; “Installazione di una panchina rossa in ogni comune della Campania, per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne” ad iniziativa dei consiglieri Michele Cammarano, Loredana Raia, Carmela Fiola, Roberta Gaeta, Severino Nappi, Gennaro Saiello e Vincenzo Ciampi; “Concorso per l’assegnazione di farmacie al privato esercizio in Regione Campania” ad iniziativa del consigliere Giovanni Mensorio. Inoltre, all’ordine del giorno è iscritto l’esame delle seguenti proposte di legge "Disposizioni urgenti per la dignità sociale e l’inclusione attiva in Campania. Istituzione del Reddito regionale di cittadinanza"; "Torno in Campania: politiche a sostegno della permanenza e del rientro dei giovani talenti, dell’attrattività del sistema produttivo e commerciale e per la promozione del Turismo delle Radici”; "Norme urbanistiche per i Comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area flegrea"; "Interventi in favore dei coniugi separati o divorziati con figli minori a carico”; "Istituzione organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Occ). Infine, le nomine del presidente del collegio dei revisori dei conti del Consorzio per l’Area di siluppo industriale di Avellino, del presidente del collegio dei revisori dei conti del Consorzio per l’Area di sviluppo industriale di Caserta, di un componente, in sostituzione, nel Comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano, e l’espressione di gradimento su nomine della giunta regionale.(Ren)