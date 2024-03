Energia: Brasile, Engie acquisisce da Atlas cinque parchi solari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico francese Engie ha acquisito da Atlas cinque parchi solari in Brasile per circa 60 milioni di euro. "Questa transazione rafforza un movimento cominciato nel 2015, quando l'impresa ha deciso di uscire dalla centrali elettriche a carbone", ha fatto sapere Engie, che con questa operazione arricchisce le sue capacità con 545 megawatt di picco. "Il Brasile non ha bisogno di installare batterie per compensare l'intermittenza, dispone dell'energia rinnovabile più facile da immagazzinare con le sue dighe", ha affermato Mauricio Bahr, direttore di Engie Bresil. (Frp)