Sassari: Capone (Ugl), ennesima tragedia, sicurezza sul lavoro priorità assoluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Rivolgo un sentito augurio a nome dell’Ugl all’Agenzia di stampa Nova in occasione del ventesimo anniversario" Paolo Capone

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- "Anche oggi siamo di fronte all'ennesima strage sul lavoro. Un agricoltore ha perso la vita rimanendo schiacciato dal trattore mentre lavorava nelle campagne fra Nughedu San Nicolò e Pattada, in provincia di Sassari. Si tratta di una vera e propria ecatombe di fronte alla quale è intollerabile parlare di fatalità", affermano in una nota Paolo Capone, segretario generale Ugl e Sandro Pilleri, segretario regionale Ugl Sardegna. "Questa strage non è più ammissibile e ci ricorda come la sicurezza sul lavoro sia una priorità assoluta, ancora lontana dall'essere garantita. È fondamentale mettere in campo maggiori risorse per garantire una formazione adeguata e continua sulla sicurezza, attraverso corsi di addestramento destinati ai lavoratori e alle imprese rafforzando, al contempo, i controlli sui luoghi di lavoro. Per invertire la drammatica tendenza ormai giornaliera delle cosiddette morti bianche, chiediamo inoltre al Governo di continuare a investire sul sistema dei controlli, implementando l'organico degli enti ispettivi e rafforzando le sanzioni a carico di chi non rispetta le norme di sicurezza", concludono. (Com)