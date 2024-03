Slovenia: Partito democratico (Sds) e Partito Popolare (Sls) non appoggiano candidatura von der Leyen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due delle tre formazioni politiche che fanno parte del Partito popolare europeo (Ppe) non hanno sostenuto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen come candidato principale dello stesso partito alle elezioni europee di giugno. Lo riporta la stampa di Lubiana, secondo cui la nomina di Von der Leyen è stata appoggiata dal movimento Nuova Slovenia-Democratici cristiani (Nsi) ma non dal Partito democratico sloveno (Sds) dell'ex premier Janez Jansa e dal Partito Popolare Sloveno (Sls). Secondo la stampa, von der Leyen non avrebbe il sostegno dell'Sds a causa di idee diverse sulla politica di transizione verde, sulla politica migratoria e sullo Stato di diritto. Alcune fonti prevedono che l'Sds potrebbe abbandonare il Ppe per unirsi al gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (Ecr), di cui fa parte la premier Giorgia Meloni. (Seb)