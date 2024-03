Ucraina: Zelensky, utilizzeremo missili a lungo raggio solo contro territori occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha promesso che non utilizzerà missili a lungo raggio contro qualsiasi obiettivo che non sia una parte occupata del suo territorio. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista a “Porta a porta” che andrà in onda questa sera. “Quando i russi si sono resi conto che hanno iniziato a perdere le loro navi, hanno ritirato le loro forze. Questo è un esempio e mostra che ciò potrebbe accadere anche sulla terra. Se hai le armi giuste puoi cambiare le sorti della guerra”, ha detto Zelensky. (Res)