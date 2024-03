Lazio: superare Isee per equo accesso a servizi, Consiglio approva legge fattore famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Superare lo strumento dell'Isee, per individuare eque modalità di accesso ai servizi sociali. Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Antonello Aurigemma, ha approvato con 22 voti favorevoli e 9 contrari, la proposta di legge per l'istituzione del fattore famiglia. Si tratta di una normativa, avente come prima firmataria la consigliera di Fratelli d'Italia Laura Corrotti, che introduce, secondo gli esponenti di maggioranza, un percorso sperimentale verso il superamento dello strumento costituito dall'Isee. Uno strumento integrativo per l'accesso alle prestazioni sociali ed ai servizi che può essere applicato dai Comuni su presentazione di domanda individuale, in conformità alle modalità ed ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposito regolamento regionale che sarà emanato entro 3 mesi dall'approvazione della legge. "Una proposta che vuole individuare eque modalità di accesso ai servizi sociali, è un primo passo verso l'adozione del fattore famiglia. Una delle prime leggi portate in Aula nel nuovo anno, che non a caso ha al centro il tema della famiglia. Nessuna famiglia del Lazio sarà lasciata indietro grazie a questa normativa", ha spiegato la consigliera Corrotti, sottolineando che si tratta di una iniziativa che dimostra come questa Giunta regionale sappia stare "vicino alle famiglie". (segue) (Rer)