Lazio: superare Isee per equo accesso a servizi, Consiglio approva legge fattore famiglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questa legge si vuole "accompagnare le scelte dei decisori pubblici nell'erogazione dei contributi sociali e degli aiuti assistenziali, semplificando il processo decisionale e rispondendo ad una domanda di maggiore equità nella distribuzione delle risorse per i programmi di welfare, nella convinzione che un uso attento del denaro pubblico richieda che l'accesso ai beni e ai servizi sociali venga opportunamente dato a coloro che sono in stato di bisogno", ha concluso Corrotti. Gli interventi dell'opposizione hanno fatto registrare soprattutto i rilievi costituiti dal presunto carattere "ideologico" della normativa e dalla scarsa consistenza dei fondi stanziati. Si prevede la piattaforma informatica che sarà lo strumento applicativo del fattore famiglia, a proposito del quale un emendamento presentato da Alessandra Zeppieri del Polo progressista ha previsto la gratuità dell'accesso ad essa.Proprio il fatto che la legge preveda di finanziare tale piattaforma e "non aiuti concreti alle famiglie" è stato uno dei principali motivi di rilievo da parte delle opposizioni con le consigliere Pd Sara Battisti, Michela Califano, Eleonora Mattia. Da parte della maggioranza, per la quale ha preso la parola Maria Chiara Iannarelli di Fratelli d'Italia, si è replicato che il motivo è dovuto al fatto che si tratta di una normativa che introduce una sperimentazione che avrà ad oggetto soltanto, per il momento, due aspetti, il trasporto scolastico e i centri estivi ricreativi. (segue) (Rer)