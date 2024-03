Lazio: superare Isee per equo accesso a servizi, Consiglio approva legge fattore famiglia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ce la abbiamo messa tutta" per migliorare questa legge, ha detto Marta Bonafoni, del Partito democratico, in dichiarazione di voto finale, "ma senza esito perché sono stati respinti tutti gli emendamenti che tendevano a eliminare gli aspetti ritenuti discriminatori di questo testo e quelli tesi a introdurre un maggior numero di servizi, tra quelli interessati dalla normativa, ha detto la consigliera. La norma finanziaria dimostra la scarsa utilità di questa legge a fronte dell'importanza della tematica affrontata, data la scarsità dei fondi messi a disposizione. Persino l'assegnazione in commissione risulta poco opportuna", ha detto Bonafoni. Contrario quindi il voto del Partito democratico. Per la maggioranza, Laura Cartaginese della Lega ha ringraziato la firmataria Corrotti e ha spiegato che le risorse scarse sono una conseguenza della situazione dei conti della Regione ereditata da questa amministrazione. Molto soddisfatta la consigliera Corrotti. "Il fattore famiglia premierà le famiglie con maggiori carichi, ha aggiunto la consigliera". Negato il carattere ideologico della legge da Corrotti, che anzi pensa che la maggioranza "sia intervenuta in un settore che era stato trascurato dalla precedente amministrazione", ha concluso. (Rer)