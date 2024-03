Gaza: ministro Difesa Israele, Hamas ha due opzioni, arrendersi o morire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, ha affermato oggi che il movimento islamista palestinese Hamas ha solo due opzioni: "arrendersi o morire, non c'è una terza opzione". Parlando alla cerimonia di consegna dei diplomi ai cadetti della scuola ufficiali delle Forze di difesa israeliane (Idf) nel sud del Paese, nota come Bahad 1, il ministro della Difesa ha detto che nella "difficile" guerra in corso Israele sta combattendo su molti fronti, nel nord e nel sud, e in luoghi "lontani" e "segreti". "Stiamo raggiungendo gli obiettivi della guerra: lo smantellamento di Hamas come sistema militare e di governo, e il ritorno di tutti gli ostaggi alle loro case", ha dichiarato Gallant, aggiungendo: "Questa è una lotta per la nostra casa, per i nostri valori come nazione e per il nostro diritto di esistere come società ebraica e democratica nel nostro Paese, nella nostra patria, lo Stato di Israele". Secondo Gallant, Israele ha il dovere morale di continuare a combattere "finché non avremo sconfitto Hamas in tutta Gaza e liberato i nostri ostaggi". (Res)