Egitto: premier Madbouly, in corso operazioni per sblocco merci da quattro porti

- Sono in corso in quattro porti dell’Egitto - Alessandria, Damietta, Ain Sokhna ed El Dekheila - le operazioni per lo sblocco delle merci accumulate a causa della carenza nel Paese di valuta estera, il cui valore complessivo ha raggiunto i 6 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa dal porto di Alessandria il primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly, citato dal quotidiano “Al Borsa”. Recentemente, l’Egitto è stato in grado di reperire ingente liquidità finanziaria in valuta estera, grazie alla firma di un accordo con gli Emirati Arabi Uniti da 35 miliardi di dollari per lo sviluppo della città di Ras El Hekma, sulla sponda del Mar Mediterraneo. Il Cairo, in aggiunta, il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha aumentato l’attuale programma di prestiti all’Egitto da 3 a 8 miliardi di dollari, dopo la decisione di ieri della Banca centrale di aumentare del 6 per cento i tassi di interesse, con una conseguente svalutazione della sterlina egiziana, che in poche ore ha perso circa il 60 per cento del suo valore nei confronti del dollaro statunitense. (segue) (Cae)