Egitto: premier Madbouly, in corso operazioni per sblocco merci da quattro porti (2)

- Tra le merci sbloccate grazie all’ingresso in Egitto di nuova valuta estera, vi sono prodotti alimentari, mangimi, medicinali e prodotti petroliferi. “Abbiamo fornito liquidità significativa e abbiamo fiducia nel procurarci tutta la valuta estera necessaria per far avanzare l’economia egiziana nel prossimo periodo”, ha spiegato il primo ministro Madbouly, aggiungendo che “la Banca centrale è in grado di gestire il fabbisogno di dollari dei cittadini nel prossimo periodo”. Intanto Ahmed al Wakil, capo della Federazione delle Camere di Commercio, ha annunciato un'iniziativa per offrire prodotti alimentari di base con sconti fino al 25 per cento in tutto l'Egitto, che comprende 7 prodotti di base: olio misto, pasta, fagioli, lenticchie, latte, formaggio bianco e zucchero. (Cae)