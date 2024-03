Filippine: governo, cordoglio e preoccupazione dopo morte due connazionali in attacco Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri delle Filippine esprime cordoglio per la morte di due connazionali in servizio sulla nave portarinfuse True Confidence, vittime ieri di un attacco missilistico degli Houthi. Lo comunica il dicastero in una nota, esprimendo preoccupazione per la situazione e assicurando tutta l’assistenza necessaria ai 13 marittimi sopravvissuti. I superstiti si trovano a Gibuti e l’ambasciata filippina al Cairo, in Egitto, invierà una squadra incaricata di assisterli. Manila, infine, assicura il suo impegno per “una soluzione duratura al conflitto”.(Fim)