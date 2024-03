Moldova: Zelensky, attacco militare russo non è impossibile, temo per Paesi baltici e Kazakhstan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra gli obiettivi della Russia c'è anche quello di invadere la Moldova. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista a “Porta a porta” che andrà in onda questa sera. “L'Ucraina ha condiviso le informazioni d'intelligence e la Moldova era pronta al fatto che la Russia volesse attuare un colpo di Stato. Io sono molto grato alla nostra intelligence e la Moldova è riuscita a evitare questo colpo di Stato. Un attacco militare contro la Moldova non è impossibile. Credo che la Moldova sia a rischio, anche i Paesi baltici e persino il Kazakhstan”, ha detto Zelensky. (Res)