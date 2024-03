Veneto: inaugurata pista ciclabile Marghera-Venezia, Brugnaro, collega in sicurezza città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un'opera che "collega in sicurezza le nostre città". Con queste parole Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, ha commentato l'inaugurazione tenutasi oggi della pista ciclabile da Marghera a Venezia lunga 3 chilometri. "Si tratta di un intervento strategico per tutta la cittadinanza - ha detto il primo cittadino veneziano - non solo perché con questa opera da oggi si mette in sicurezza il collegamento ciclabile verso la nuova piscina, da e per Marghera, ma perché attraverso questo percorso ci sarà finalmente un collegamento diretto da e per Venezia con la prosecuzione successiva della pista ciclabile che arriva all'isola del Tronchetto fino alla partenza del Ferry per il Lido di Venezia. Questo passo avanti ci avvicina a una Marghera più inclusiva e orientata al futuro e fa parte di un progetto più ampio che mira a collegare via pista ciclabile tutto il territorio, promuovendo così la mobilità sostenibile. Un doveroso ringraziamento va ai lavoratori che hanno realizzato questa infrastruttura e ai cittadini che ci hanno dato fiducia". E' stata realizzata un'opera "fortemente voluta da questa amministrazione comunale che porta sicurezza e riqualificazione delle aree nello stesso tempo, all'interno di un piano complessivo di riqualificazione che comprende anche i nuovi parcheggi per la Fincantieri. Gli interventi sono stati realizzati su aree pubbliche e/o ad uso pubblico per le quali non è stato necessario avviare alcuna procedura espropriativa - ha spiegato l'assessore alla Mobilità, Renato Boraso -. Ringrazio la ditta Ridemovi, gestore del servizio bike sharing free floating (a flusso libero) sia a pedalata muscolare che e-bike a pedalata assistita, che mettendo a disposizione dei mezzi ha consentito a tutti i presenti di inaugurare la pista". (Rev)