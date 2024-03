Lazio: Sabatini (Fd'I), via libera a Fattore famiglia, con noi natalità al centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera all'istituzione del Fattore Famiglia. "Il Consiglio regionale ha oggi approvato la proposta di legge presentata dalle colleghe Laura Corrotti e Maria Chiara Iannarelli e sottoscritta da tutto il gruppo di Fratelli d'Italia, che introduce questo importante strumento integrativo rispetto all'Isee, volto a garantire una maggiore equità nell'accesso ai servizi a domanda individuale e nella distribuzione dei contributi sociali e assistenziali in favore delle famiglie della nostra regione". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Daniele Sabatini. "La maggioranza - aggiunge - ha anche accolto e votato alcuni emendamenti dei consiglieri dell'opposizione che sono stati ritenuti utili ad arricchire la legge, a dimostrazione di come non vi sia stata da parte nostra una chiusura preconcetta rispetto alle proposte provenienti da tutte le forze politiche presenti in Consiglio. Riteniamo di aver fatto un ottimo lavoro e fornito uno strumento concreto ai Comuni del Lazio, al fine di sostenere le famiglie con un carico maggiore e favorendo così anche l'introduzione di un incentivo alla natalità che deve tornare ad essere un valore aggiunto in una regione che soffre purtroppo l'inverno demografico. Ringraziamo l'assessore regionale alla Famiglia Simona Baldassarre, l'assessore al Bilancio Giancarlo Righini e tutta la Giunta Rocca per aver conseguito questo importante risultato. La famiglia resta per noi l'investimento principale su cui puntare ed oggi lo abbiamo dimostrato senza preconcetti ideologici né volontà discriminatorie, ma anzi invertendo una tendenza che ha penalizzato in passato proprio la crescita dei nuclei familiari e le politiche per la natalità", conclude.(Com)