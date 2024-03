Ucraina: Zelensky, elezioni ora non consentirebbero voto militari e nostri connazionali all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per svolgere elezioni durante la guerra l'Ucraina dovrebbe cambiare la legge e bisogna rispettare i militari che sono in trincea ora ma devono avere il diritto di votare. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista a “Porta a porta” che andrà in onda questa sera. “Sarebbe disonesto nei loro confronti. Stanno difendendo la nostra patria e hanno il diritto di votare, e poi come potrebbero votare i 7 milioni di ucraini che sono andati all'estero?”, ha detto Zelensky. (Res)