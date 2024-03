Italia-Corea del Sud: Piantedosi riceve al Viminale l'omologo Lee,

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha ricevuto oggi al Viminale il ministro dell’Interno e della Sicurezza della Corea del Sud, Lee Sang-Min. Lo riferisce il Viminale in un comunicato. L’incontro avviene nell’anno del 140esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i nostri due Paesi, legati da un rapporto di amicizia fondato su una profonda comunanza di valori. ‎“Il partenariato strategico fra Italia e Corea - ha dichiarato Piantedosi - è destinato a rafforzarsi in nuovi ambiti di cooperazione". "Tra noi vi è un proficuo dialogo - ha sottolineato il titolare del Viminale – che costituisce una solida base per costruire ulteriori percorsi di collaborazione in settori di comune interesse come la prevenzione e lotta al terrorismo, il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, la lotta contro il narcotraffico e il cybercrime”. Nel corso del colloquio Piantedosi ha ricordato che l’Italia partecipa con approccio costruttivo all’International Police Summit di Seul, evento che rappresenta una importante occasione di confronto tra le Forze di Polizia. (Com)