Sport: assessore Lazio, bene valutazione impatto Sei Nazioni, Regione investe su grandi eventi

- È fondamentale che sia chiara "la considerazione delle ricadute in ambito economico, turistico e sportivo dei grandi eventi. Per questo l’analisi dell’impatto sul territorio di Roma e del Lazio del Sei Nazioni, presentata oggi dalla Fir in Regione Lazio insieme al presidente Francesco Rocca e al ministro del Turismo Daniela Santanchè, costituisce uno strumento utile e un modello da ripetere anche in occasione di altri appuntamenti". Lo dichiara in una nota l’assessore al Turismo, all’ambiente, allo sport, ai cambiamenti climatici, alla transizione energetica e allo sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo. "La nostra volontà - aggiunge - è quella di puntare sui grandi momenti di sport come volano per il rilancio di un territorio. Per questa ragione abbiamo siglato, proprio di recente, un protocollo di intesa con la Federazione Italiana Rugby per un programma di iniziative e di promozione della cultura dello sport e del rugby nel biennio 2024-2026, che prevede un finanziamento di 50 mila euro per l’anno incorso. Un segnale concreto di come l’amministrazione Rocca intenda sostenere eventi sportivi di qualità", conclude. (Com)