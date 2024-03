Tim: Labriola, flessibilità finanziaria aprirà porte a dividendo azionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La flessibilità finanziaria del nuovo Piano industriale di Tim “schiuderà le porte al dividendo per gli azionisti”. È quanto affermato dall'Amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, in occasione del Tim Capital Market Day 2024. “Oggi siamo a metà di un percorso iniziato due anni fa quando, nel marzo del 2022, abbiamo iniziato a parlare del futuro di Tim e della possibilità di cambiare il mondo in cui operiamo. Abbiamo iniziato a valutare le possibilità parlando di un approccio diverso rispetto all'integrazione verticale". Superare quel modello - ha aggiunto Labriola - consentirà di avere "un business meno regolamentato". Con la cessione di Netco "riusciremo ad essere di nuovo un'azienda in grado di vivere bene il mercato, ripristinando la flessibilità finanziaria. Non ci sono le giuste reazioni del mercato, ma vedrete che nel corso dell'incontro vi bombarderemo di numeri per dimostrare che sapremo mantenere le promesse", ha evidenziato. Per Labriola, i traguardi previsti nel nuovo piano industriale di Tim, come la crescita dei ricavi del tre per cento medio annuo per ciascuno degli anni di piano, sono "raggiungibili". (segue) (Rin)