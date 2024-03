Brasile-Spagna: Sanchez, condividiamo necessità di rafforzare collaborazione tra pubblico e privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna e Brasile condividono la convinzione e la necessità di rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato per andare verso una mobilità più sostenibile. Lo ha affermato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, nella sua visita ai lavori della metropolitana di San Paolo, realizzati dall'azienda spagnola Acciona. Secondo il premier, questo progetto conferma che la Spagna è uno dei "principali e più affidabili partner economici del Brasile" e che aziende come Acciona, che opera nel Paese dal 1997, hanno una forte presenza in settori strategici per il suo sviluppo. Sanchez ha anche sottolineato che i due Paesi sono in sintonia nel loro impegno a favore di una crescita verde e sostenibile, della parità di genere e nella lotta per l'inclusione sociale e la riduzione delle disuguaglianze. (Spm)