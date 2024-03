Ucraina: Zelensky, presto data summit pace in Svizzera, vogliamo che guerra finisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Svizzera si terrà il primo summit sulla pace in Ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista a “Porta a porta” che andrà in onda questa sera. “Un processo che sosteniamo sulla base di una pace giusta”, ha detto Zelensky. “Stiamo cercando una data giusta affinché la maggioranza dei Paesi del mondo possa partecipare. Vogliamo che la guerra finisca il prima possibile e che il popolo ucraino non soffra più”, ha detto il presidente. “Vorremmo che la guerra non andasse oltre, in Europa: questa è una guerra in Europa e contro l'Europa e tutti soffriranno sinché non sarà finita”. (Res)