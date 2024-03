Russia: Banca centrale estende divieto di prelievo di valuta estera fino al 9 settembre 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di Russia ha esteso per altri sei mesi, fino al 9 settembre 2024, le restrizioni al prelievo di valuta estera in contanti. E' quanto emerge da una nota pubblicata sul sito della Banca. "La Banca di Russia mantiene le restrizioni sulla valuta in contanti in relazione alle sanzioni contro il nostro Paese in vigore, che vietano alle istituzioni finanziarie nazionali di acquistare la valuta in contanti dei Paesi occidentali", si legge nel documento. (Rum)