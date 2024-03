Università: Ciarla-Droghei (Pd Lazio), vicini a studenti in protesta sotto giunta regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Pd alla Regione Lazio, Mario Ciarla, e la consigliera regionale del Pd Emanuela Droghei, oggi sono intervenuti al presidio sotto la giunta regionale "per ascoltare le studentesse e gli studenti universitari in protesta per le borse di studio e per sostenere la causa degli idonei non beneficiari". In una nota Ciarla e Droghei spiegano: "La questione delle borse di studio, soprattutto per gli idonei non beneficiari, è inaccettabile e rappresenta una problematica che mina il diritto allo studio, un diritto fondamentale di ogni individuo. Il diritto allo studio è un pilastro fondamentale della società e della crescita individuale e collettiva. Come Partito democratico lavoreremo per garantire che questo diritto sia rispettato e tutelato per tutti. Nel Lazio non si facciano passi indietro". (Com)