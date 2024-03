Automotive: S. Licheri (M5s), Urso mortifica settore, non stop a motori benzina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Anche oggi le parole di Urso fanno cadere le braccia. La crociata contro le auto elettriche continua imperterrita ed è sconsolante. Il bello è che proprio una settimana fa, in Parlamento Urso ha parlato in audizione di contatti con alcuni player cinesi dell'auto e addirittura con Tesla, colosso che produce perlopiù auto full electric. Quindi a quale Urso dobbiamo credere, a quello delirante di oggi o al gemello ragionevole di pochi giorni fa?", si chiede in una nota Sabrina Licheri, capogruppo M5s in commissione Industria al Senato. "Ci chiediamo quale colosso dell'auto possa venire a investire in Italia, di fronte a un ministro convinto che lo stop alle auto diesel-benzina 'mortifica l'industria italiana'. A mortificare il nostro automotive sono proprio Meloni e Urso con il loro scomposto contrasto al regolamento Ue. Invece di ragionare su un grande piano industriale che possa riconvertire in larga parte la nostra filiera, facendo entrare l'Italia in partita anche nel mercato dell'elettrico, abbiamo un ministro che dice cose a seconda di come si sveglia. Avanti così nessuno vorrà più produrre auto in Italia, e anche tutto il comparto della componentistica rischia di finire sull'orlo del precipizio. La scarsa cautela nelle uscite di Urso sta diventando pericolosa per il Paese", conclude.(Com)