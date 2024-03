Speciale scuola: Sardegna, a Cagliari via ai corsi di primo soccorso per gli studenti delle scuole medie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla firma del Protocollo di intesa tra il Comune di Cagliari e l'Associazione di volontariato “Alba”, verranno attivati nelle classi terze delle scuole medie cittadine interessate (per studenti tra gli 11 e 13 anni) i corsi di Primo Soccorso. I dettagli del documento, siglato ieri nella Sala del Retablo del Palazzo Civico di via Roma, sono stati illustrati dal sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, dall'assessore all'Istruzione, Marina Adamo e da Francesca Marras, direttrice sanitaria di “Alba”. “Non si tratta solo di un corso di formazione ma – ha commentato il sindaco Paolo Truzzu - di un patrimonio che gli studenti si porteranno appresso per tutta la vita. Un’occasione per favorire la cultura della solidarietà e dell’intervenire per primi qualora vi siano delle vite in pericolo”. “Il progetto – ha aggiunto l'assessore Adamo - coinvolgerà gli studenti e le studentesse delle scuole pubbliche dagli 11 ai 13 anni attraverso una lezione di quattro ore, di cui la prima di teoria e le restanti di pratica. Il corso permetterà di dare competenze spendibili all’interno della scuola, ma anche nella vita di tutti i giorni”. A sottolineare l’impatto dell’iniziativa, Francesca Marras, che ha concluso: “È importante che le tecniche di primo soccorso siano insegnate a studenti che sono già capaci di apprenderle. Più verranno trasmesse, più sarà possibile intervenire al manifestarsi di circostanze di emergenza”. (Rsc)