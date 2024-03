Speciale scuola: Manzi (Pd), non bollare come propaganda proteste legittime e ragionevoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al posto del ministro Valditara "farei attenzione a bollare come propaganda le legittime proteste di studenti e docenti. Sono convinta che il mondo della scuola vada ascoltato e che, per ogni riforma, sia necessario un confronto". Lo dichiara Irene Manzi, responsabile scuole Pd, commentando le contestazioni al ministro Valditara durante la presentazione del suo libro. "In particolare, considero fondate le preoccupazioni emerse in queste settimane tra pedagogisti, mondo accademico, insegnanti e famiglie sulla controriforma del sistema di valutazione nella scuola primaria. Questa - sì - una misura all'insegna della propaganda e dell'ideologia e priva di qualsiasi fondamento pedagogico e scientifico. Una controriforma introdotta con un emendamento che smantella un percorso frutto del lavoro di pedagogisti e di educatori che si sono impegnati per cercare di guidare la scuola verso una migliore valutazione volta a un processo di crescita dello studente e al suo miglioramento", spiega. (Rin)