Casa: Agenzia entrate, compravendite residenziali in calo del 10 per cento nel 2023

- Con i dati rilevati nel quarto trimestre, l’anno 2023 per il settore residenziale si chiude con quasi 710 mila abitazioni compravendute, in termini di numero di transazioni normalizzato (Ntn), con un calo complessivo di quasi il dieci per cento rispetto al 2022. È quanto emerge dalle Statistiche dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il mercato delle abitazioni in Italia ha mostrato tassi tendenziali negativi in tutti i trimestri del 2023, ma in quest’ultimo trimestre, con poco più di 200 mila abitazioni compravendute, il calo si ferma al 3,3 per cento. La diminuzione degli scambi di abitazioni, ancorché più lieve se paragonata con quelle dei trimestri precedenti - si legge -, rimane diffusa in tutte le aree del paese. L’unica eccezione sono le Isole dove, in particolare per i capoluoghi, il tasso tendenziale annuo degli scambi è positivo. Il taglio dimensionale più scambiato, riguardando quasi un terzo delle compravendite, rimane quello delle abitazioni con superficie tra 50 e 85 m2. Gli acquisti delle persone fisiche hanno riguardato 191 mila unità, di cui quasi il 63 per cento è “prima casa” e solo il 37 per cento circa è stato acquistato avvalendosi di un mutuo ipotecario, registrando così, per la prima volta, una quota di compravendite con mutuo al di sotto del 40 per cento. (segue) (Com)