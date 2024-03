Casa: Agenzia entrate, compravendite residenziali in calo del 10 per cento nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli acquisti di abitazioni di nuova costruzione - si legge ancora -rappresentano poco più del nove per cento del totale, quota ancora in crescita nel quarto trimestre 2023. Nelle grandi città, i tassi tendenziali, seppure tutti negativi anche in quest’ultimo trimestre dell’anno, rallentano la caduta. Roma e Firenze mostrano i cali maggiori, rispettivamente del -11 per cento e del -8 per cento. Infine, esaminando i dati delle locazioni residenziali, nel quarto trimestre del 2023 sono state prese in affitto poco più di 240 mila abitazioni, totalizzando 890 mila abitazioni locate nel 2023. Anche in quest’ultimo trimestre il numero di abitazioni locate è in diminuzione (-4,6 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2022. Il calo coinvolge tutti i segmenti di mercato esaminati, con le locazioni ordinarie di lungo periodo che si confermano il segmento in maggiore sofferenza, con un tasso di variazione tendenziale pari al -7,6 per cento. (Com)