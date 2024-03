Ucraina: presidenza, possibile che attacco a Odessa fosse diretto contro Zelensky o Mitsotakis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può escludere la versione secondo cui le forze russe hanno cercato ieri di colpire il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis che si trovavano ad Odessa. Lo ha affermato il consigliere del capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Igor Zhovkva, in un'intervista ripresa dall'agenzia di stampa "Rbc Ucraina". "Questo (attacco missilistico) è successo davvero a meno di 500 metri da noi. Cos'è stato? Non si può escludere che questo (attacco) fosse rivolto alla delegazione del nostro presidente o alla delegazione del nostro ospite straniero", ha affermato Zhovkva. Il rappresentante dell'ufficio presidenziale di Kiev ha aggiunto che l'attacco è stato lanciato dalla Crimea. "Il razzo ha messo meno di tre minuti per raggiungere l'obiettivo: il sito del porto di Odessa. Se avessimo abbastanza difesa aerea, questo missile balistico potrebbe essere intercettato", ha aggiunto Zhovkva. (Kiu)