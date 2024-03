Varese: arrestato 23 enne per la terza volta in sei mesi per spaccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 4 marzo la Polizia di Stato di Busto Arsizio ha arrestato un ventitreenne albanese sul quale pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. È la terza volta che l'uomo finisce in carcere in poco più di sei mesi e sempre per reati in materia di sostanze stupefacenti. Proprio i poliziotti del Commissariato si erano imbattuti per la prima volta nel 23 enne, fino a quel momento incensurato e mai controllato in Italia dalle Forze dell'Ordine, lo scorso mese di agosto a Samarate, quando lo avevano arrestato per aver ceduto una dose di cocaina e per detenere, in auto e a casa, altre 50 "palline" e 9000 euro. (segue) (Com)