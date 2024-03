Varese: arrestato 23 enne per la terza volta in sei mesi per spaccio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ventitreenne, dopo qualche mese di carcere, arresti domiciliari e una condanna, lo scorso 20 febbraio è incappato, a Busto Arsizio, in un controllo dei Carabinieri che, dopo un inseguimento, lo hanno fermato e arrestato nuovamente: oltre a opporre resistenza causando la frattura di una mano a un militare, aveva con sé 34 dosi di cocaina. Convalidato l'arresto, al pusher, che questa volta ha dichiarato di abitare in un campo nomadi a Cardano al Campo, è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione in caserma. Obbligo al quale non ha mai obbedito, tanto che lo scorso primo marzo il Tribunale ha commutato la misura in quella ben più afflittiva della custodia in carcere; misura che tuttavia non si è potuto eseguire perché il ventitreenne non abitava all'indirizzo dichiarato. L'epilogo lo scorso 4 marzo, quando i poliziotti del Commissariato di via Ugo Foscolo, monitorando l'ambiente dello spaccio di droga, lo hanno localizzato a Magnago e nuovamente arrestato in esecuzione dell'Ordinanza di custodia. (Com)