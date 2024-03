Sport: Sei Nazioni Rugby, a Roma e Lazio impatto da 37 milioni, Santanchè‐Rocca "volano turismo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un impatto economico da 37,2 milioni di euro, con oltre 110 mila tifosi da tutta Italia in arrivo a Roma. Sono i dati presentati presso la sede della Regione Lazio, riguardo l'impatto del turismo sportivo per Roma e Lazio, nel corso dell'edizione 2023 del Sei Nazioni di Rugby, torneo che vede protagonista l'Italia insieme a Francia, Galles, Scozia, Irlanda, Inghilterra dal 2000. L'analisi è stata presentata alla presenza del ministro del Turismo Daniela Santanchè, del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, dell'assessore allo Sport del Comune di Roma Alessandro Onorato, presidente Federazione italiana Rugby Marzio Innocenti, dell'amministratore delegato di Italiacamp Fabrizio Sammarco. Il Sei Nazioni è prossimo a festeggiare le nozze d'argento con Roma, dove approdò per la prima volta, allo Stadio Flaminio, il 5 febbraio del 2000 con lo storico successo degli Azzurri sulla Scozia, allora campione in carica. "Questo evento è fondamentale come tutti gli eventi sportivi. Abbiamo avuto l'anno scorso un sacco di esempi, come Torino Atp finals e la Ryder cup a Roma - ha detto il ministro Santanchè -. Tutto questo ci aiuta a destagionalizzare il turismo, per portare i turisti tutto l'anno. Se riusciamo destagionalizzare il turismo, riusciamo anche stabilizzare i lavoratori del turismo, che spesso hanno contratti stagionali. Sono contenta della collaborazione con l'assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorato. Con il Rugby il turismo va a meta. È un volano", ha concluso il ministro. (segue) (Rer)