Sport: Sei Nazioni Rugby, a Roma e Lazio impatto da 37 milioni, Santanchè‐Rocca "volano turismo" (2)

- Anno dopo anno, le partite interne dell'Italia Maschile nella Capitale hanno trasceso gli ottanta minuti di combattimento sul campo, trasformandosi progressivamente in un appuntamento di massa, la trasferta più amata e apprezzata dai tifosi, in particolare quelli d'Oltremanica, capace non solo di generare profitti funzionali allo sviluppo del movimento rugbistico italiano ma di garantire un solido impatto economico per gli stakeholders primari di Fir, le istituzioni nazionali e gli sponsor. "Sono contento di questo evento perché promuove valori, ma allo stesso tempo è un valore aggiunto per la Regione e per la nostra città di Roma - ha dichiarato il presidente Rocca -. Noi adesso siamo impegnati con la promozione e sostenere la Federazione Italiana Rugby è un elemento importante, perché il Sei Nazioni è un volano per il turismo - ha sottolineato Rocca -. Oggi le famiglie faticano a mandare i propri figli a fare sport. Questa è una responsabilita importante che come amministrazione regionale sentiamo e vogliamo investire il più possibile per fare in modo che vi sia la possibilità, ognuno secondo la propria declinazione e attitudini, che i giovani tornino a fare sport - ha ribadito Rocca -. Mi auguro che il rugby sia centrale, proprio per i valori che rappresenta. Avvicinare i giovani allo sport è fondamentale. Nella Regione Lazio il turismo è uno dei migliori ambasciatori e siamo molto orgogliosi dei risultati", ha concluso il governatore. (segue) (Rer)