Sport: Sei Nazioni Rugby, a Roma e Lazio impatto da 37 milioni, Santanchè‐Rocca "volano turismo" (3)

- A due giorni dalla quarta giornata del Torneo 2024, ancora contro la Scozia il prossimo sabato 9 marzo, la Federazione Italiana Rugby ha voluto celebrare idealmente le venticinque partecipazioni al Sei Nazioni presentando insieme al Ministero del Turismo, a Regione Lazio e Roma Capitale il Bilancio d'Impatto sviluppato dall'organo di governo del rugby italiano con la consulenza di Italiacamp, facendo emergere per la prima volta il valore condiviso e intangibile derivante dall'identificazione e valutazione degli effetti economici e sociale tutte le categorie di portatori d'interesse coinvolti, dal territorio alle scuole, dai volontari ai tifosi. Le principali risultanze dell'analisi (embed slide) hanno restituito un valore del turismo sportivo generato dall'evento Sei Nazioni pari a 37.2 milioni di euro per il tessuto economico locale, derivante dalle spese sostenute per accoglienza, ristorazione e trasporti dagli oltre 110 mila tifosi provenienti da tutta Italia e dall'estero per l'evento, 5.2 milioni di euro di impatto per l'economia nazionale, oltre 600 mila euro di gettito fiscale per Roma Capitale e 1.4 milioni di euro di Iva generata per lo Stato. Più in generale, in base alle misurazioni effettuate da Italiacamp, ogni euro investito nel Torneo genera un ricavo lievemente superiore al 100 per cento per ogni singolo sistema di riferimento. (segue) (Rer)