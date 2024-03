Sport: Sei Nazioni Rugby, a Roma e Lazio impatto da 37 milioni, Santanchè‐Rocca "volano turismo" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È importante considerare i grandi eventi una grande risorsa economica per Roma e per il Paese. C'è stato un periodo a Roma dove i grandi eventi venivano visti come un problema. I grandi eventi non sono solo un volano per lo sport, ma rappresentano un moltiplicatore economico - ha aggiunto l'assessore ai Grandi eventi di Roma Alessandro Onorato -. Il Sei nazioni a Roma, nel periodo invernale, è sempre stato una boccata d'ossigeno per il turismo. Lo scorso anno, Roma ha registrato il miglior risultato di presenze turistiche dal Giubileo del 2000, grazie ai grandi eventi, con circa 50 milioni di turisti. Roma tra il 2022 e il 2023 ha avuto un ritorno turistico come se avesse ottenuto le Olimpiadi senza, però, avere i fondi", ha concluso Onorato. Il Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village, teatro delle attività di intrattenimento pre e post gara, si conferma un asset amato dal pubblico e un'opportunità di business per i partner Fir, con oltre 1.2 milioni di euro di spesa ripartita tra food&beverage e merchandising, ed oltre 100 mila ore complessivamente spese all'interno del Parco del Foro Italico dal 120.500 fans che hanno visitato il Villaggio, a fronte dei 148.756 che hanno assistito alle tre gare interne 2023. (segue) (Rer)