Sport: Sei Nazioni Rugby, a Roma e Lazio impatto da 37 milioni, Santanchè‐Rocca "volano turismo" (5)

- La Federazione, in sinergia con il proprio partner organizzativo Sport&Salute, ha garantito nella gestione dell'evento una crescente attenzione alle nuove istanze del proprio pubblico e della società in generale, sia sul fronte della coesione sociale - oltre il 90 per cento dei tifosi hanno condiviso la partecipazione con amici e familiari - che dell'impatto ambientale, confermando un trend operativo di gestione responsabile dell'evento avviato già dalle prime edizioni allo Stadio Olimpico e via via consolidato da FIR attraverso l'adozione di scelte virtuose concrete che hanno portato a risparmiare oltre 6000 tonnellate di CO2, per un valore economico stimato in circa 999.999 euro, confermando anche per il 2023, unica tra le Union del Sei Nazioni, la certificazione ISO20121 di evento sostenibile. (Rer)