Appalti: Oice, in primi 2 mesi 2024 gare pubbliche servizi tecnici -72 per cento

- Anche nell’aggiornamento dell’osservatorio Ooce/Informatel di febbraio 2024 si conferma il drastico calo della domanda pubblica per opere pubbliche ed in particolare per servizi tecnici di ingegneria e architettura infatti il totale del valore dei servizi tecnici messo in gara nel bimestre, sommando i 135,4 milioni dei bandi di architettura e ingegneria ai 12,7 milioni di servizi compresi negli appalti integrati, arriva a 148,1 milioni, segnando un calo del 72,3 per cento sul bimestre 2023. Se si confronta il dato con i primi bimestri degli anni passati la situazione non è affatto positiva: -56,6 per cento rispetto al 2022, - 54,7 per cento rispetto al 2021, - 56,7 per cento rispetto al 2020 e -23,2 per cento rispetto al 2019. Tutto questo dice che il dato del bimestre 2024 è largamente inferiore anche ai dati di anni precedenti il Pnrr. Le gare per servizi tecnici pubblicate sulla gazzetta europea (sopra la soglia Ue di 215.000 euro) nel bimestre sono 109 per un valore di 113,0 milioni, e rispetto al bimestre 2023 calano del 66,3 per cento in numero e del 70,5 per cento nel valore. A febbraio 2024 sono stati pubblicati 184 bandi soprasoglia, e nel confronto con febbraio 2023 riportano un calo del -66,2 per cento per il numero e un -57,6 per cento per il valore. (segue) (Com)