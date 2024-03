Appalti: Oice, in primi 2 mesi 2024 gare pubbliche servizi tecnici -72 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calo si giustifica solo in parte con il frazionamento artificioso dei bandi per rientrare nella fascia degli affidamenti diretti (fino a 140.000 euro) perché l'impatto in valore rimane limitato. Il numero dei bandi è infatti aumentato del 32,3 per cento su gennaio e rappresenta il 55,4 per cento circa del mercato. Sempre nel bimestre continua la discesa dei dati delle gare di sola progettazione: il valore si attesta su 51,7 milioni contro i 250,9 milioni del bimestre 2023 (‐79,4 per cento); anche se rispetto allo scorso mese di gennaio, il peggiore dal 1996, si segnala una ripresa di +89,8 per cento. "Lo scorso mese avevamo espresso le nostre preoccupazioni e rimanevamo in attesa di verificare il dato di febbraio che certifica come complessivamente il bimestre '24 risulta drasticamente in calo rispetto agli altri anni, fino anche al 2019 - ha dichiarato Giorgio Lupoi, a commento dei dati dell’osservatorio -, si è in presenza di un segnale particolarmente preoccupante che rischia di portare indietro di anni l’intero settore. Tutto questo avviene per varie ragioni ma a nostro avviso incidono molto anche alcune incertezze e vuoti normativi, nel nostro campo, unitamente ad un rallentamento dei meccanismi di spesa e, ancora più preoccupante, dei pagamenti a parte di alcune importanti stazioni appaltanti. Si potrebbe dire che siamo in 'recessione' conclamata. Chiediamo quindi al ministero delle Infrastrutture un tavolo tecnico per iniziare intanto a superare le lacune del nuovo codice appalti e ad aggiornare il decreto parametri al più presto. Infine riteniamo che sia il momento anche di iniziare a spingere sull'implementazione di alcune parti del nuovo codice rimaste fino ad ora al palo, come ad esempio la semplificazione della qualificazione sul modello delle Sao, e, magari riflettere nuovamente sulla centralità del progetto". (segue) (Com)