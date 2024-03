Appalti: Oice, in primi 2 mesi 2024 gare pubbliche servizi tecnici -72 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornando ai dati, nel mese di febbraio 2024 sono stati rilevati 222 bandi per servizi di ingegneria e architettura con un importo di 96,8 milioni, con cali del 60,5 per cento in numero e del 59,8 per cento in valore su febbraio 2023, rispetto a gennaio il numero sale del 57,4 per cento in numero e del 150,5 per cento in valore. Da considerare che i valori raggiunti dal precedente mese di gennaio 2024, sia nel numero sia nel valore, sono tra i più bassi dell’intera serie storica dell’osservatorio dal 1996. Dopo che a gennaio non era stato rilevato nessun bando per accordo quadro, a febbraio rilevati 16 bandi, il 7,2 per cento del numero totale, per 30,2 milioni, il 31,2 per cento del valore totale. Nel mese di febbraio 2024 i bandi sotto i 140.000 euro sono stati 123, il 55,4 per cento del numero totale, per 6,1 milioni di euro, il 6,3 per cento del valore totale. Nel quarto trimestre 2023 i bandi sotto i 140.000 euro erano stati 1.528, il 78,7 per cento del numero totale, per 75,9 milioni di euro, l’8,9 per cento del valore totale. (segue) (Com)