Appalti: Oice, in primi 2 mesi 2024 gare pubbliche servizi tecnici -72 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le gare di sola progettazione con importo maggiore di 140.000 euro pubblicate ai sensi del D.lgs 36/23 da luglio 2023 a gennaio 2024 sono state 237, di queste 153 con richiesta di ribasso unico (sul compenso a base d’asta e sulle spese) e soltanto 56 quelle in cui si chiede il ribasso solo sulle spese e si lascia fisso il compenso (28 non citano le modalità di ribasso). Per la richiesta dei requisiti tecnici in 122 gare le stazioni appaltanti fanno riferimento a 3 anni, in 25 gare si chiedono 5 anni e in 64 gare 10 anni, in 26 manca la richiesta dei requisiti tecnici. Per i requisiti economico finanziari 111 gare fanno riferimento a 3 anni, 5 gare a 5 anni, 9 gare a 10 anni, 1 ai migliori 4 degli ultimi 8, 49 ai migliori 3 anni degli ultimi 5, 1 ai migliori 5 anni degli ultimi 10; in 61 gare manca la richiesta dei requisiti tecnici. Nel mese di febbraio 2024 le gare rilevate per appalti integrati sono state solo 47, tutte con valore noto per un importo complessivo dei lavori di 285,8 milioni e con un importo dei servizi tecnici compresi stimato in 5,4 milioni di euro. Rispetto al mese di febbraio 2023 il numero è sceso del 45,3% e il valore dei lavori è sceso dell’82,1 per cento e il valore dei servizi è anch’esso calato dell’89,0 per cento. Nel primo bimestre 2024 i bandi per appalti integrati rilevati sono stati 94, con un importo di lavori di 693,9 milioni di lavori e 12,7 milioni di servizi tecnici compresi. Rispetto al primo bimestre 2023 il numero cala del 62,6 per cento, il valore dei lavori scende del 78,2 per cento e quello dei servizi tecnici dell’85,2 per cento. (Com)