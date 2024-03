Scuola: delegato Città metropolitana Roma, bene ricorso a Tar contro dimensionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di Roma Capitale di depositare il ricorso al Tar contro la delibera regionale sul dimensionamento scolastico, "rappresenta l’unico modo per limitare una decisione che mette in serio pericolo l’accorpamento di scuole che potrebbe mettere in difficoltà famiglie, studenti e operatori scolastici". Lo dichiara, in una nota, Daniele Parrucci, consigliere delegato scuole Città metropolitana di Roma. "Escludere gli Enti preposti da una decisione così importante - aggiunge -, oltre a non essere rispettoso delle altre istituzioni coinvolte, ostacola un diritto fondamentale che riguarda l’autonomia scolastica e i disagi che questa produce. Siamo preoccupati, per le ricadute che questa delibera, approvata dalla Regione Lazio produrrà inevitabilmente sui territori. Nel frattempo in Città metropolitana di Roma, abbiamo aperto un tavolo permanente a disposizione degli amministratori, sindacati e associazioni di categoria, per formulare, ulteriori proposte concrete. Non possiamo non opporci a decisioni che mortificano famiglie ed insegnanti, ignorando completamente le legittime richieste e proposte arrivate dai territori".(Com)