Gaza: incontro informale tra famiglie vittime e membri Consiglio sicurezza Onu

- Il rappresentante permanente dell’Algeria presso le Nazioni Unite ha organizzato presso la sede dell’Onu, a New York, un incontro informale tra gli omologhi dei Paesi membri del Consiglio di sicurezza e alcuni familiari delle vittime nella Striscia di Gaza. Lo riporta l’agenzia di stampa “Aps”, sottolineando che l’incontro, avvenuto ieri, è stato un’occasione per le famiglie partecipanti di condividere le loro “dolorose esperienze” a seguito degli eventi accaduti dal 7 ottobre 2023, giorno dell’attacco contro Israele da parte del movimento islamista palestinese Hamas, che ha dato il via alle operazioni militari dello Stato ebraico a Gaza. Alle varie testimonianze sono seguiti gli interventi di numerosi rappresentanti permanenti di Paesi membri del Consiglio di sicurezza dell’Onu, che hanno espresso l’apprezzamento per l’iniziativa promossa dall’Algeria e la profonda solidarietà alle famiglie delle vittime, assicurando il massimo impegno per raggiungere una “soluzione duratura” per la popolazione della Striscia di Gaza, atta a garantire il diritto dei palestinesi alla pace e sicurezza. (Ala)